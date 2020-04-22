Vodafone в 2019 году: высокая эффективность и рост доходов

22 апреля 2020, 12:15

Vodafone улучшил основные финансовые показатели по результатам 2019 года. Доход компании в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 25% и составил 15,9 млрд грн.

Vodafone добился значительного роста операционной эффективности в 2019 году: показатель OIBDA увеличился на 21% в годовом исчислении и достиг 8,3 млрд грн. Чистая прибыль компании в 2019 году увеличилась на 45% и составила 2,5 млрд грн.Основной причиной увеличения доходов Vodafone стало увеличение числа пользователей data-тарифов и рост потребления услуг передачи данных. В среднем по результатам года дата-клиент Vodafone использовал 4,2 ГБ траффика в месяц. В результате дата-доходы компании увеличились на 52%. Рост потребления стал возможным благодаря активному расширению покрытия сетей скоростного интернета. Сегодня 4G сеть Vodafone доступна 71% украинцев, 86% населения может пользоваться 3G покрытием.Активное потребление стимулировали выгодные тарифы: линейка тарифов Super Net с большим объемом интернет-трафика для клиентов предоплаченной связи, а также молодежный тариф Joice с безлимитным трафиком для топовых мультимедийных площадок и сервисов. Выгодные дата-тарифы Vodafone привлекли большое количество новых интернет-пользователей, что в совокупности с ростом дата-пользования повлияло на рост ARPU. При этом, тарифы Vodafone являются одними из самых доступных на рынке, о чем свидетельствует самый низкий на рынке показатель ARPU – 62,6 грн.Также на рост доходов повлияло увеличение доходов от торговой деятельности собственной розницы. На сегодняшний день Vodafone Retail – один из крупнейших ритейлеров в стране. Магазины Vodafone предлагают только сертифицированные товары: смартфоны, различные гаджеты, носимую электронику, роутеры, аксессуары. В магазинах также можно подключить любые услуги Vodafone и получить квалифицированную консультацию от экспертов компании."Высокая эффективность компании и стабильность бизнеса дали возможность нам расти вдвое быстрее, чем рынок, а также в начале 2020 г. осуществить успешный выпуск еврооблигаций на внешнем фондовом рынке", – отмечает генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова.По результатам 2019 года абонентская база компании остается стабильной – 19,7 млн – с тенденцией к росту, преимущественно в сегменте контрактных подключений.