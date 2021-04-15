Vodafone в 2020 году: ускорение роста и развития цифровых услуг

15 апреля 2021, 10:45

В 2020 году Vodafone увеличил эффективность бизнеса, улучшил ключевые финансовые и операционные показатели. Доход компании превысил 18 млрд грн.

Компания продемонстрировала двухцифровой рост, увеличив доход на 14%. Рост показателей OIBDA – на 18%, до 9,8 млрд грн и маржа OIBDA на 2,1 п.п. – до 54,2% – свидетельствуют об увеличении эффективности бизнеса. Абонентская база остается стабильной, услугами Vodafone пользуются 19 млн клиентов. При этом в 2020 году на 18% возросло количество контрактных подключений.

Активное развитие получили новые направления бизнеса. Так, доходы от big data увеличились на 81% за год, количество IoT подключений – на 73% за два года.Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Vodafone сохранил объем инвестиций в развитие сети на прежнем уровне. Компания инвестировала 3,8 млрд грн в 2020 году, в 1,5 раза увеличив за год количество базовых станций. Всего инвестиции Vodafone в период активного строительства сетей скоростного интернета в 2015 – 2020 годах превысили 28,8 млрд грн.Компания значительно увеличила доступность скоростного интернета благодаря развитию национального покрытия в диапазоне LTE 900 МГц, в первую очередь, в селах. На конец 2020 года 81% украинцев могли пользоваться 4G в сети Vodafone.Быстрое развитие сети и ограничение оффлайн активности, связанное с пандемией, повлекли за собой изменения в потреблении мобильного интернета. Работа и обучение, административные услуги, общение – большинство сфер жизни перешло в онлайн. Это привело к росту популярности цифровых продуктов – так, например, на 25% увеличилось число пользователей приложения для самообслуживания My Vodafone. В целом, количество дата пользователей в сети Vodafone достигло 12,2 млн в 2020 году, или 41% дата-пользователей в базе. Из них 7,3 млн клиентов пользуются 4G интернетом.В развитии сети Vodafone также концентрируется на обеспечении емкости сети, достаточной для комфортного пользования. Благодаря инвестициям в расширение покрытия и емкостного ресурса LTE Vodafone стал лидером по скорости мобильного интернета в Украине. Это подтверждают результаты независимого исследования Ookla во втором полугодии 2020 года.«В 2020 году мы уделили особое внимание борьбе с цифровым разрывом в стране и обеспечению равного доступа к современным технологиям и цифровым услугам для всех. Сегодня мы фокусируемся не только на внедрении новых технологий, но и на том, как эти технологии будут влиять на людей, на окружающую среду, на преодоление трудностей, с которыми сегодня сталкивается вся планета, – отмечает Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина. – Количество и скорость технологических изменений меняют качество нашей жизни уже сегодня. Вместе с нашими клиентами и партнерами, с помощью наших технологий мы можем ускорить наш общий прогресс».В 2020 году компания запустила ряд цифровых сервисов и платформ, которые позволили удовлетворить растущий спрос и заложить основу для качественных изменений:- собственная сеть для Интернета вещей на базе технологии NB-IoT;- коннективити-платформа на базе глобальной IoT платформы Vodafone, мирового лидера в области IoT;- eSIM на сети Vodafone;- платформа Omnibulk-channel Messaging для проведения целевых рассылок миллионов сообщений в несколько кликов по разным каналам: через SMS, Push-уведомления, Viber, FB-messenger, WhatsApp, Telegram, e-mail.- партнерское предложение для украинских пользователей «YouTube без перерв» – подписка на YouTube Premium без платы за трафик.- смарт-клиника Здорро для телемедицинских консультаций- собственная онлайн-школа подготовки специалистов по data science – Vodafone Big Data LabВ 2020 году Vodafone Украина выделил 60 миллионов гривен на поддержку страны в борьбе с пандемией, включая прямую финансовую помощь на закупку ИВЛ и другого медицинского оборудования, предоставление бесплатных услуг связи медикам и клиентам.