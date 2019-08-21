21 августа 2019, 12:15

Vodafone во 2 квартале 2019 года: рост доходов и покрытия 4G

Vodafone нарастил доход по результатам 2 квартала 2019 года. Выручка компании в апреле-июне этого года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 20,7% и составила 3,8 млрд грн.



Vodafone добился роста OIBDA на 13,8% в годовом исчислении, по результатам 2 квартала этот показатель достиг 2 млрд грн. Маржа OIBDA стабильна, во втором квартале она составила 51,7%. Чистая прибыль компании во 2 квартале 2019 года составила 511 млн грн.



Основной причиной увеличения доходов Vodafone стал рост количества data-пользователей и потребления услуг передачи данных. Объемы трафика растут благодаря активности 4G-пользователей: так, 4G-клиент Vodafone по результатам квартала в среднем использовал 7,7 ГБ траффика в месяц. Это вдвое больше, чем используют 3G-клиенты. Общий объем интернет трафика в сети Vodafone за год увеличился вдвое.



Также увеличились доходы торговой деятельности в связи с расширением собственной розницы. На сегодняшний день Vodafone Retail – один из крупнейших ритейлеров в стране, торговая сеть компании сегодня насчитывает порядка 240 собственных магазинов. Магазины Vodafone предлагают только сертифицированные товары: смартфоны, различные гаджеты, носимую электронику, роутеры, аксессуары. В магазинах также можно подключить любые услуги Vodafone и получить квалифицированную консультацию от экспертов компании.



Активное потребление стимулировали выгодные тарифы: линейка тарифов Super Net с большим объемом интернет-трафика для клиентов предоплаченной связи, новые тарифы для контрактных клиентов компании, а также увеличенные пакеты мобильного интернета в бизнес тарифах компании. В июне компания также запустила новый молодежный тариф Joice с безлимитным трафиком для топовых мультимедийных площадок и сервисов. Тарифы Vodafone пользуются популярностью у абонентов и являются одними из самых доступных на рынке, о чем свидетельствует самый низкий на рынке показатель ARPU – 61 грн.



Рост потребления стал возможным также благодаря активному расширению покрытия сетей скоростного интернета. В 2019 году количество населенных пунктов Украины, охваченных 4G, увеличилась в 4 раза. Сегодня сеть Vodafone доступна 62% украинцев и охватывает более 4000 населенных пунктов. Инвестиции компании в развитие инфраструктуры с момента начала строительства сетей скоростного мобильного интернета по состоянию на 2 квартал 2019 составили 23,1 млрд грн.



Еще одним фактором увеличения выручки стал рост доходов от услуг роуминга в следствии увеличения потребления услуг. В апреле прошлого года Vodafone предложил выгодные базовые тарифы в 75 странах мира, интернет стал доступным – 100 МБ интернета в роуминге и безлимитный месседжинг обходятся в 40 грн. Это способствовало существенному росту пользования – за последний год клиенты Vodafone начали пользоваться интернетом в роуминге в 2,1 раза активней. А количество роумеров увеличилось на 18%. В этом году Vodafone продолжает делать роуминг еще более выгодным – в начале июня перечень стран для выгодного роуминга увеличился до более 85 стран.



По результатам 2 квартала 2019 года количество клиентов Vodafone в Украине остается стабильным и составляет 19,6 млн с небольшой тенденцией к росту. Среди факторов роста можно отметить запуск в Украине услуги мобильной переносимости номера. В мае-июне 3657 клиентов воспользовались услугой, чтобы перейти в сеть Vodafone со своим номером.

