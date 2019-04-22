4G покрытие Vodafone в 1 квартале 2019 года возросло до 57%

22 апреля 2019, 9:45

В первом квартале 2019 Vodafone существенно расширил 4G сеть. Сегодня 57% украинцев могут воспользоваться скоростным интернетом по технологии 4G в 24 областях Украины.

Vodafone также продолжает развивать 3G сеть. На сегодняшний день наибольшее количество зарегистрированных 3G и 4G базовых станций в Украине принадлежит сети Vodafone.



Vodafone продолжает активное строительство. На этой неделе новое 4G покрытие появилось в 18 областях Украины:

В Днепропетровской области: Голубовка, Соленое, Черкасское, Петриковка, Варваровка, Юрьевка

В Донецкой области: Ялта, Дружковка

В Ивано-Франковской области: Брошнов, Брошнов-Осада, Марковцы, Войнилов, Раков, Печенежин, Збора, Делятин

В Киевской области: Дениховка, Ходосовка, Михайловка-Рубежовка, Барышевка, Усовка, Веселиновка, Гоголев, Дыбинцы, Кавказ, Калиновка, Плахтянка, Яблоновка, Мироновка, Клавдиево-Тарасово, Летучие, Мирное, Пилиповичи, Севериновка, Гавриловка, Халепье, Мотовиловская Слободка, Сквира

В Кировоградской области: Побужское

В Луганской области: Чмыровка, Хворостяновка

Во Львовской области: Золочев, Краковец, Мостиска, Новояворовск

В Николаевской области: Еланец, Братское, Кривое Озеро

В Одесской области: Вилково, Лебедевка

В Полтавской области: Соколова Балка, Решетиловка, Белоцерковка, Семьяновка, Белики, Верхолы, Вишняки, Скороходово.

В Сумской области: Беланы, Гребениковка, Хотень, Боромля, Кириковка, Великая Писаревка, Ямное

В Тернопольской области: Почаев, Белая, Великая Березовица, Микулинцы

В Харьковской области: Манченки, Утковка

В Херсонской области: Днепряны, Корсунка, Красное, Михайловка, Новая Збурьевка, Старая Збурьевка, Новоалексеевка, Ивановка

В Черкасской области: Корсунь-Шевченковский, Звенигородка

В Хмельницкой области: Каменка, Ярмолинцы

В Черновицкой области: Диновцы, Киселев, Владычна, Годылов, Малинцы, Кадубовцы

В Черниговской области: Линовица



География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: "интернет вещей", телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.



Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.