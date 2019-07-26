Vodafone существенно расширил 4G покрытие в июле

26 июля 2019, 12:45

В июле Vodafone продолжил интенсивное строительство сети 4G в 18 областях Украины.

В частности, за последние две недели покрытие скоростного мобильного интернета обеспечено в 90 населенных пунктах страны в таких областях:



Киевская: первым из операторов в Николаевке (Макаровский р-н), рядом с популярным местом отдыха киевлян этнографическим комплексом «Украинское село», Княжичи (Киево-Святошинский р-н), Германовка, Процев, Иванковичи, Демидов, Озера, Бесидка, Степовое, Кашперовка, Пороскотень, Червона Слобода, Ставище, Митроцкое, Сошников

Волынская: Торчин, Лавров, Липини

Донецкая: Водяное Второе, Курахово, Большая Новоселка, Гродовка, Красная Поляна, Юрьевка, Двуречье, Соледар, Николаевка, Богатир, Шевченко, Старомлиновка, Новоиверское, Стародубовка, Темрюк, Яцковка, Боевое

Днепропетровская: Губиниха. Свидок, Славянка, Николаевка, Дмитриевка

Закарпатская: Грушово, Дийда

Кировоградская: Велика Виска

Сумская: Недригайлов, Будилка

Луганская: Сватовое, Новодружецк, Меловое, Троицкое, Новоайдар, Краснореченское, Приволье, Новая Астрахань

Львовская: Красне, Дубляны, Малехов, Дулибы, Сокильники

Николаевская: Морское, Константиновка

Одесская: Дальник, Григоровка, Большая Михайловка

Полтавская: Котельва, Бережновка, Велика Багачка, Устивица, Саливка, Новая Галещина, Штомпеловка

Ровенская: Синов

Харьковская: Коротич, Васищево

Херсонская: Хорлы

Черкасская: Доброводы, Нехайки, Дмитрушки

Черновецкая: Коровия

Черниговская: Скиток, Николаевская Константиновка.



На сегодняшний день более 60% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.



После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.



Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.