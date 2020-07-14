Новое 4G покрытие от Vodafone в июне - еще близко 110 тыс. украинцев

Vodafone продолжает интенсивное строительство и внедрение новых технологий на сети. В течение июня Vodafone расширил свою 4G сеть в 19 областях Украины.
Доступ к скоростному интернету получили близко 110 тыс. жителей в еще 115 населенных пунктах нашей страны. В частности, за последний месяц покрытие скоростным мобильным интернетом обеспечено в населенных пунктах в следующих областях:
• Волынская: Борзова.
• Днепропетровская: Первомайское, Хорошево, Марьинка, Покровское, Елизаветовка, Шахтерское.
• Донецкая: Яковлевка, Николаевка, Подольское, Красное, Новгородское, Дылеевка, Благодатное, Ямполь, Новотроицкое, Новопавловка.
• Житомирская: Высокое, Ставище, Осиповка, Хомутец, Дубровка, Попельня, Макаровка, Андрушки, Малые Кошарища, Березина, Гадзинка, Калиновка, Новая Выгода, Лагульск, Варваровка, Тетерка, Улашановка, Болярка, Андреевка, Муравня, Чуднов.
• Закарпатская: Нересница, Вышоватый.
• Запорожская: Речное.
• Киевская: Безугляки, Фурсы, Чмыровка, Глыбочка, Трилесы, Королевка, Бортники, Ксаверовка, Шнуров Лес.
• Кировоградская: Новополяна, Треповка, Копани, Глубокая Балка, Новотреповка, Спасо-Мажаровка, Долино-Каменка, Карловка.
• Луганска: Артема, Петропавловка.
• Львовская: Хватов, Олесько.
• Николаевская: Мигия, Грушевка.
• Одесская: Маслово, Белка, Долинское, Малиновка, Бараново, Сухомлиново.
• Полтавская: Климовка, Нехвороща, Пальчикивка, Уманцевка, Гутыревка, Келебердовка, Кишеньки, Светлогорск, Новоореховка, Зубенки, Иващенки.
• Ровенская: Бранев, Свитанок, Остров, Заболотье, Вересневое, Великая Омеляна.
• Сумская: Бачевск, Толстодубово, Вильшана, Вехово, Кореневое, Новослободское.
• Тернопольская: Круголец, Шумбар, Темногайцы, Малые Загайцы, Большие Загайцы, Шумск, Онишкивци, Рохманов.
• Харьковская: Каменка, Новоселовка.
• Черкасская: Кононивка, Вишневое, Тыновка.
• Черновицкая: Анадолы, Атаки, Михайловка, Тарашаны, Дымка, Петричанка, Привороки.
Мобильная связь и мобильный интернет стали сегодня для многих украинцев не только средством общения, но и инструментом для удаленной работы. Поэтому Vodafone продолжает интенсивно расширять сеть, увеличивать ее емкость и внедрять инновационные решения.
В целом, во время карантина Vodafone расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, Житомирской области, а также в городе Умань Черкасской области, в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, а также в Киеве и Кропивницком.
После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.
Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет, а также 4G смартфон в интернет-магазине Vodafone и получить покупку в ближайшем магазине или заказать адресную доставку либо доставку в отделение Новой Почты.