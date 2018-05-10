Mиллион клиентов Vodafone воспользовались 4G в первый месяц

10 мая 2018, 12:15

В первый месяц работы сети 4G интернетом четвертого поколения воспользовались более 1 миллиона клиентов Vodafone Украина.

Объем трафика в зоне действия 4G увеличился на 60%. По статистике, 45% всего трафика приходится на видео-сервисы, 23% объема расходуется в социальных сетях, на интернет-серфинг приходится менее 10% трафика в 4G.



Что касается географии, наибольшее количество активных 4G пользователей - в Киеве, затем следуют Харьков, Одесса, Днепр и Черновцы.



В текущих предложениях Vodafone Red Extra клиентам доступны 2, 5, 10 или 14 ГБ трафика, которые можно использовать в том числе и в 4G сети. Также, новым клиентам Vodafone предлагается 6 месяцев безлимитного меседжинга или пользования YouTube, в зависимости от тарифа.



Vodafone Украина запустил скоростной 4G интернет в диапазоне 2,6 ГГц 30 марта, на сегодня в эфире 24 города из 28 запланированных в этом диапазоне на ближайшее время. Первоначально 4G появился в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом.



Пользоваться скоростным мобильным интернетом четвертого поколения уже можно в городах:



Киев и города Киевской области: Борисполь, Вишневое, Чабаны, Украинка, Ирпень;

Днепр, Павлоград (Днепропетровская обл.);

Харьков, Купянск (Харьковская обл.);

Запорожье, Энергодар, Бердянск (Запорожская обл.);

Одесса, Лиманка (Одесская обл.);

Львов;

Полтава;

Сумы;

Ивано-Франковск;

Черновцы, Новоселица (Черновицкая обл.);

Луцк;

Кропивницкий;

Херсон.



Оператор получил лицензию на работу в диапазоне 2,6 ГГц 6 марта 2018 г. После запуска 4G абоненты Vodafone могут с большим комфортом пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, более активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги будут запускаться в соответствии с этапами развития сети 4G.



В настоящий момент оператор активного готовит к запуску сеть 4G в диапазоне 1,8 ГГц, старт которой по условиям тендера запланирован на июль.