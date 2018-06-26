26 июня 2018, 9:45

C появлением 4G игровой трафик в сети Vodafone вырос на 50% – таковы результаты аналитики, представленной экспертами компании.

Рост популярности мобильного гейминга привел к выделению игрового трафика в отдельный сегмент.

По результатам работы 4G сети в апреле – июне 2018 года наиболее популярными мобильными играми среди клиентов Vodafone стали Clash Royale и Pokemon Go. Из компьютерных игр, для игры в которые клиенты используют мобильный интернет, наиболее популярной стал Half Life 2.

В первый месяц работы сети 4G интернетом четвертого поколения воспользовались более 1,5 миллиона клиентов Vodafone Украина. Объем трафика в зоне действия 4G увеличился на 60%. По статистике, 45% всего трафика приходится на видео-сервисы, 23% объема расходуется в социальных сетях, на интернет-серфинг приходится менее 10% трафика в 4G, мобильный гейминг составляет уже более 5% всего объема и продолжает расти.

Vodafone Украина запустил скоростной 4G интернет в диапазоне 2,6 ГГц 30 марта. Первоначально 4G появился в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом. В настоящий момент оператор активного готовит к запуску сеть 4G в диапазоне 1,8 ГГц, старт которой по условиям тендера запланирован на июль.

Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты, а также инструкцию по замене SIM-карты на USIM.

Клиенты Vodafone могут самостоятельно заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G и получить 4 ГБ в подарок. Стартовые пакеты Vodafone для самостоятельной замены SIM-карты можно купить в большинстве точек продаж стартовых пакетов. Стоимость такого пакета составляет 25 грн. При замене SIM-карты сохраняется номер телефона, текущий баланс, тарифный план и все подключённые услуги. Еще с ноября 2016 компания полностью перешла на закупку нового типа карт – USIM, которые позволяют пользоваться услугами не только в GSM и UMTS сетях, но и в сетях 4G.