Полмиллиона клиентов Vodafone воспользовались 4G в первые дни работы сети

4 апреля 2018, 10:15

В первые дни работы сети 4G интернетом четвертого поколения воспользовались более 500 тысяч абонентов Vodafone Украина. Объем трафика в зоне действия 4G увеличился на 40%.

Ожидаемо основную часть трафика составили видео сервисы. Лидером в пользовании 4G стал Киев – в столице готовность клиентов к 4G оказалась самой высокой, на втором месте – Харьков, третье заняла Одесса.



На первом этапе строительства, киенты оператора могут пользоваться 4G-интернетом в рамках своего действующего тарифа без каких-либо доплат. Первые 4G тарифы появятся несколько позже, и будут рассчитаны на разный объем пользования мобильным интернетом и сервисами в соответствии с потребностями абонентов.



Vodafone Украина запустил скоростной 4G интернет в диапазоне 2,6 ГГц 30 апреля, на сегодня в эфире 21 город. Первоначально 4G появился в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом. Всего в ближайшее время 4G будет работать в 28 украинских городах.



Пользоваться скоростным мобильным интернетом четвертого поколения уже можно в городах:



Киев и города Киевской области: Борисполь, Вишневое, Чабаны;

Днепр, Павлоград (Днепропетровская обл.);

Харьков, Купянск (Харьковская обл.);

Запорожье, Энергодар, Бердянск (Запорожская обл.);

Львов;

Полтава;

Сумы;

Ивано-Франковск;

Черновцы, Новоселица (Черновицкая обл.);

Луцк;

Кропивницкий;

Одесса;

Херсон.



Оператор получил лицензию на работу в диапазоне 2,6 ГГц 6 марта 2018 г. После запуска 4G абоненты Vodafone могут с большим комфортом пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, более активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги будут запускаться в соответствии с этапами развития сети 4G.



К запуску 4G сети Vodafone Украина запустил серию образовательной инфографики о технологиях в Украине. Первый ее выпуск опубликован на сайте Тек Тудей.



Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты, а также инструкцию по замене SIM-карты на USIM.