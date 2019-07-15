За полгода Vodafone увеличил покрытие 4G сети почти в 4 раза

15 июля 2019, 10:15

В 2019 году количество населенных пунктов Украины, охваченных 4G, увеличилась почти в 4 раза. Сегодня сеть Vodafone доступна 62% украинцев и охватывает более чем 4000 населенных пунктов.

Инвестиции компании в развитие инфраструктуры с момента начала строительства сетей скоростного мобильного интернета по состоянию на 1 квартал 2019 составили 22,5 млн грн.



Компания инвестирует не только в развитие покрытия, но также в емкость и надежность сети. Это гарантирует бесперебойную работу услуг даже в условиях роста трафика. Так, среднее потребление мобильного интернета за год увеличилось вдвое. 4G-клиент Vodafone сегодня в среднем использует 7,7 ГБ трафика в месяц.



География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.



После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.



Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова.