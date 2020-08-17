Киевстар, Vodafone Украина и lifecell расширили сеть 4G в киевском метро

17 августа 2020, 11:15

Теперь мобильным интернетом четвертого поколения можно воспользоваться еще на 6 станциях киевского метро и в тоннелях между ними: Университет, Театральная, Контрактовая и Почтовая площади, Майдан Независимости и Золотые Ворота.

Всего ж 4G сейчас работает на 15 станциях из 46 подземных.

Запуск 4G в метро происходит поэтапно. До конца августа мобильные операторы вместе с партнером – компанией Huawei – планируют запустить 4G еще на 7 станциях: Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина и Дворец спорта, Кловская и Печерская. А все станции метро – до конца этого года.

По данным операторов, с момента запуска 4G на первых станциях, вместе абоненты использовали больше 50 терабайта мобильного интернета. Интересно, что этого объема трафика хватит, например, на 7 лет беспрерывного просмотра видео в HD-качестве.

Напомним, что 4G на первой станции метро – Академгородок – Киевстар, Vodafone Украина и lifecell запустили в марте, а еще на 8-ми станциях в июле. Для работы 4G в «подземке» операторы используют общее оборудование, но собственные частоты в соответствии с лицензиями. Частоты используются в двух диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета.