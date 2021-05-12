4G запущен на последней станции киевского метро – "Теремки"

12 мая 2021, 11:15

11 мая скоростной мобильный интернет включен на последней станции киевской подземки – «Теремки».

Таким образом, 4G мобильных операторов работает на всех 46 подземных станциях киевского метро и в тоннелях между ними.



Завершен один из амбициозных проектов – пуск 4G в метро Киева, который стал примером длительной и слаженной работы нескольких участников проекта: мобильных операторов, технологического партнера Huawei, городской власти, профильных государственных органов и общественных организаций.



Напомним, что запуск 4G-сети в метро начался в марте прошлого года со станции Академгородок и продолжался поэтапно в течение года. За время работы в метро прослеживается устойчивая тенденция увеличения трафика из месяца в месяц: его объем уже превысил объем трафика такого областного центра, как Тернополь. А пик ежедневного трафика наблюдался 25 февраля 2021 года, когда был установлен рекорд потребления мобильного интернета в метро.



ТОП-5 самых загруженных станций абонентами Vodafone в 2021 году такой:



• «Дружби народів»,

• «Берестейська»,

• «Олімпійська»,

• «Контрактова площа»,

• «Осокорки».



Самая большая нагрузка на сеть 4G в метро наблюдается с 8 до 9 часов и с 16 до 19 часов.



Для работы 4G в метро Vodafone Украина, Киевстар и lifecell используют совместное оборудование от компании Huawei, но собственные частоты в соответствии с лицензиями. Частоты используются в двух диапазонах: 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета. Средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб/с.