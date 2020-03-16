Киевстар приветствует решение депутатов Киевского горсовета по 4G

16 марта 2020, 10:45

12 марта 2020 года депутаты Киевского городского совета проголосовали за решение о плате за доступ к инфраструктуре, которое позволяет Киевстар вместе с Vodafone Украина, lifecell и компанией Huawei, начать полноценное развертывание 4G в киевском метрополитене.

«Сегодняшнее решение Киевсовета - историческое, оно позволит приблизить Киев к передовым столицам мира. Это стало возможным благодаря слаженной работе всех операторов и при активной поддержке КГГА, мэра города Виталия Кличко и советника городского головы Максима Бахматова, Минцифры и «ТЕЛАС». Мы благодарны депутатскому корпусу Киевсовета за оперативное решение и продолжаем работать, чтобы запустить 4G на всех станциях как можно скорее», - комментирует решение Александр Комаров, президент Киевстар.

Еще 5 марта Киевстар совместно с другими операторами запустил 4G на первой станции метро – Академгородок. Это стало возможным благодаря ранее заключенному договору сервитута между операторами и КП «Киевжилспецэксплуатация», который позволял включить 4G только на этой станции столичной подземки. Всего за первую неделю работы 4G на этой станции скоростным мобильным интернетом воспользовалось уже 60 000 абонентов Киевстар.

Благодаря сегодняшнему решению Киевсовета до конца 2020 года скоростной мобильный интернет появится на всех станциях и тоннелях метро. А до конца первого полугодии этого года 4G будет включен на станциях Житомирская, Святошин, Героев Днепра, Минская, Оболонь, Сырец, Дорогожичи и Лукьяновская.