4G уже работает на 22 подземных станциях киевского метро

1 сентября 2020, 10:15

Киевстар, Vodafone Украина и lifecell совместно с компанией Huawei в конце августа запустили 4G еще на 7 станциях киевского метро и в тоннелях между ними.

Среди 7 станций, на которых мобильный интернет появился в конце августа: Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина и Дворец спорта, Кловская и Печерская. Вместе с теми станциями, которые были запущены ранее, 4G сеть мобильных операторов уже работает на 22 станциях из 46 подземных.

Напомним, что расширение 4G-сети в метро происходит поэтапно и запустить скоростной интернет на остальных станциях мобильные операторы планируют до конца 2020 года. Во время технических работ в метро придерживаются всех мер безопасности: проводится периодическое тестирование сотрудников, все работают в защитных масках и обеспечены антисептиками.

Для работы 4G в метро операторы используют совместное оборудование от компании Huawei, но собственные частоты в соответствии с их лицензиями. Частоты используются в двух диапазонах: 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета.



