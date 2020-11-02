Киевстар, Vodafone Украина и lifecell запустили 4G сразу на 23 станциях метро

2 ноября 2020, 14:45

С 28 октября скоростной мобильный интернет трех операторов работает на 45 из 46 подземных станциях киевского метро и в тоннелях между ними, покрывая таким образом почти всю «подземку».

На последней станции – Теремки – 4G появится в течение декабря.

Запуск 4G в метро Киева стал результатом длительной и слаженной работы всех участников проекта: мобильных операторов, технологического партнера Huawei, городской власти, в частности мера и его советника по стратегическим вопросам; профильных государственных органов и общественных организаций.

«6 ноября метрополитену Киева исполняется 60 лет и я рад, что этот день киевляне и гости столицы смогут воспользоваться скоростным 4G в метро. Киевстар, как координатор проекта, все мобильные операторы и наши партнеры провели масштабную работу, чтобы за короткое время покрыть практически всю подземку. Мы опередили график запуска более чем на месяц благодаря совместным усилиям. Это отличный результат!», – комментирует Александр Комаров, президент Киевстар.

Напомним, что запуск 4G-сети в метро начался в марте этого года со станции Академгородок и продолжался поэтапно. Интересно, что уже сейчас каждый день 4G-интернетом в среднем пользуется почти 300 000 абонентов всех трех операторов.

«Сегодня у нас не первое по счету, но очень важное событие в киевском метрополитене: наш полный вызовов проект приближается к успешному завершению. Почти на всех станциях киевского метро пассажиры уже могут пользоваться быстрым интернетом, что кардинально меняет качество передвижения подземкой. 4G в метро столицы и строительство сети LTE-900 в небольших населенных пунктах – это два главных проекта 2020 года, которые можно назвать успешным примером сотрудничества операторов и государства во благо всех граждан Украины», – комментирует событие Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.

Вместе абоненты мобильных операторов уже использовали в «подземке» более 400 терабайт трафика. Такого объема хватило бы, например, на 30 лет непрерывного просмотра видео в высоком качестве.

«Интернет в городских подземках в нашу диджитальную эпоху превратился в необходимость. Ведь сегодня это не только доступ к соцсетям, медиа и развлечениям. Прежде всего, это основа для развития технологий умного и безопасного города, которые способны повысить уровень комфортности столицы. Очень важно, что Киевская городская администрация это понимает и максимально способствует развертыванию 4G-покрытия в метрополитене. Надеюсь, этому примеру последуют и другие города Украины, открывая своим жителям возможность пользоваться всеми преимуществами smart-технологий», - отметил Исмет Языджи, главный исполнительный директор lifecell.

Для работы 4G в метро Киевстар, Vodafone Украина и lifecell используют совместное оборудование от компании Huawei, но собственные частоты в соответствии с лицензиями. Частоты используются в двух диапазонах: 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета. Так, по данным операторов, средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб/с.