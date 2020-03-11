11 марта 2020, 13:45

Киевстар, Vodafone Украина и lifecell запустили 4G на первой станции метро

С 5 марта 2020 года три мобильные оператора начали предоставлять услуги 4G связи на станции киевского метрополитена – Академгородок. Это первая станция столичной «подземки», где стал доступен скоростной мобильный интернет.



Для полноценного запуска и развертывания 4G на всех станциях в течение 2020 года, депутаты Киевского городского совета должны принять решение о плате за доступ телеком операторов к инфраструктуре города, в частности метрополитена.

