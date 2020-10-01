Абоненты Vodafone получат в метро Киева по 20 ГБ мобильного интернета

1 октября 2020, 11:45

Vodafone продолжил до 30 ноября действие акции «20 Метрогиг» для пассажиров столичной подземки.

По ее условиям, пассажирам метро Киева оператор предоставляет по 20 ГБ мобильного интернета на 7 дней без каких-либо дополнительных затрат.

Использовать гигабайта можно только находясь в подземной части метрополитена. Акция подключается автоматически, при любом действии в метро: звонке или использовании мобильным интернетом. Когда абонент выходит из метро на поверхность, начинает действовать его обычный тарифный пакет. Детали акции можно узнать по ссылке: http://4g-metro.vodafone.ua/kyiv-metro4G сеть трех мобильных операторов уже работает на 22 станциях метро из 46 подземных. Расширение 4G сети в метро происходит поэтапно и запустить скоростной интернет на остальных станциях мобильные операторы планируют до конца 2020 года. Для работы 4G в метро операторы используют совместное оборудование от компании Huawei, но собственные частоты в соответствии с лицензиями.В августе Vodafone также расширил свою 4G сеть LTE в диапазонах 1800 МГц и 900 МГц в 18 областях Украины. Доступ к скоростному интернету получили более 570 000 жителей в 660 населенных пунктах страны.После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет, а также 4G смартфон в интернет-магазине Vodafone и получить покупку в ближайшем магазине или заказать адресную доставку либо доставку в отделение Новой Почты.