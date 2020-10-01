1 октября 2020, 11:45

Абоненты Vodafone получат в метро Киева по 20 ГБ мобильного интернета

Vodafone продолжил до 30 ноября действие акции «20 Метрогиг» для пассажиров столичной подземки.

По ее условиям, пассажирам метро Киева оператор предоставляет по 20 ГБ мобильного интернета на 7 дней без каких-либо дополнительных затрат.

Использовать гигабайта можно только находясь в подземной части метрополитена. Акция подключается автоматически, при любом действии в метро: звонке или использовании мобильным интернетом. Когда абонент выходит из метро на поверхность, начинает действовать его обычный тарифный пакет. Детали акции можно узнать по ссылке: http://4g-metro.vodafone.ua/kyiv-metro

4G сеть трех мобильных операторов уже работает на 22 станциях метро из 46 подземных. Расширение 4G сети в метро происходит поэтапно и запустить скоростной интернет на остальных станциях мобильные операторы планируют до конца 2020 года. Для работы 4G в метро операторы используют совместное оборудование от компании Huawei, но собственные частоты в соответствии с лицензиями.

В августе Vodafone также расширил свою 4G сеть LTE в диапазонах 1800 МГц и 900 МГц в 18 областях Украины. Доступ к скоростному интернету получили более 570 000 жителей в 660 населенных пунктах страны.

После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.

Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет, а также 4G смартфон в интернет-магазине Vodafone и получить покупку в ближайшем магазине или заказать адресную доставку либо доставку в отделение Новой Почты.
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