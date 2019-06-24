Потребление интернета в харьковском метро выросло в 13 раз

24 июня 2019, 10:15

Ежедневный интернет-трафик в Харьковском метрополитене достиг 6 терабайт.

За три года он вырос в 13 раз. Наибольшая доля трафика в метро – 66% – приходится на подземную 4G сеть, которой клиенты Vodafone пользуются с октября 2018 года.

«Интернет – не только самая востребованная услуга связи в харьковском метро, но и самый популярный способ времяпрепровождения. Интернетом под землей пользуются даже больше, чем на поверхности - менее чем за год подземный трафик вырос втрое, тогда как в среднем по стране интернет-потребление удвоилось, - отмечает Евгений Фрунза, технический директор Vodafone Украина. - В отличие от киевских пассажиров, харьковчане могут не только играть в загруженные на телефон игры. Музыка, потоковое видео, общение в социальных сетях и мессенджерах, работа с облачными сервисами – 4G в метро дает возможность продуктивно использовать время поездки. Надеемся и делаем все возможное со своей стороны, чтобы в киевском метро пассажиры также не чувствовали интернет-дискриминации».Максимальный ежедневный трафик в харьковской подземке был зарегистрирован на отметке 6,9 ТБ за сутки. Рекордсменом по использованию скоростного интернета стала станция м. Универститет – здесь интернет-пользователи ежедневно загружают порядка 330 ГБ через сеть Vodafone. Три года назад среднесуточный трафик не превышал 25 ГБ.Что касается распределения дата-трафика по линиям метро, самой качающей веткой остается Холодногорско-Заводская линия – самая протяженная линия в Харькове. Самая нагруженная ветка Харьковской подземки – Салтовская линия.Пассажиры харьковского метро пользуются скоростным интернетом в сети Vodafone с апреля 2015 года. Сеть в Харьковском метрополитене стала первой 3G сетью в стране.