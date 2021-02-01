1 февраля 2021, 10:45

Киевсовет поддержал вопрос о расширении Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского.

Решение о предоставлении земельного участка 0.25 га в постоянное пользование было принято на очередном заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.В результате этого решения и решения, которое находятся на рассмотрении в Киевсовета о предоставлении еще двух земельных участков площадью 13 га, столичный аэропорт сможет реализовать проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы, которая включает удлинение ВПП на 500 м до 2810 м, что позволит аэропорту обслуживать воздушные суда большего размера (типа Airbus A321) и при любых погодных условиях.