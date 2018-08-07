Статистика Международного аэропорта "Киев", июль 2018

7 августа 2018, 10:15

За июль 2018 года Международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского обслужил 351 тыс. пассажиров, что на 59,4% больше, чем в июле 2017 г.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 342,2 тыс., на внутренних рейсах – 8,8 тыс. пассажиров.



Количество рейсов в июле 2018 года составило 3 328 на прилет и вылет, что на 34,1% больше аналогичного периода 2017 г., из них международных рейсов – 2874, внутренних – 454.



Наиболее популярные международные направления в июле 2018 года – Анталия (Турция), Шарм-эль-Шейх (Египет), Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Анкара (Турция), Батуми (Грузия), Тиват (Черногория); внутренние – Одесса, Запорожье, Львов.

За январь-июль 2018 года Международный аэропорт «Киев» обслужил 1 млн 499 тыс. 500 пассажиров, что на 64,8% больше, чем в январе-июле 2017 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 1 450 тыс., на внутренних рейсах – 49,5 тыс. пассажиров.



Количество рейсов в январе-июле 2018 года составила 16 834 на прилет и вылет, что на 38% больше аналогичного периода 2017, из них международных рейсов – 14 182, внутренних – 2 652.

Наиболее популярные международные направления с начала 2018 года - Минск (Беларусь), Дубай (ОАЭ), Анталия (Турция), Анкара (Турция), Варшава (Польша), Рим (Италия), Будапешт (Венгрия); внутренние - Одесса, Запорожье, Львов.



