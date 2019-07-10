Аэропорт "Киев" начал терять пассажиров

10 июля 2019, 9:45

За июнь 2019 года Международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского обслужил 248,5 тыс. пассажиров, что на 14,8% меньше, чем в июне 2018.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 241,8 тыс., на внутренних рейсах – 6.7 тыс. пассажиров.Количество рейсов в июне 2019 года составило 2 691 на прилет и вылет, что на 9,9% меньше аналогичного периода 2018 г., из них международных рейсов – 2 242, внутренних – 449.Наиболее популярные международные направления в июне 2019 года – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Рим (Италия), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Анкара (Турция), Франкфурт-на-Майне (Германия); внутренние – Одесса, Запорожье, Львов.