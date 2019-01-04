Статистика Международного аэропорта "Киев". Итоги 2018

4 января 2019, 11:15

За декабрь 2018 года Международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского обслужил 205,5 тыс. пассажиров, что на 32,3% больше, чем в декабре 2017 г.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 200,2 тыс., на внутренних рейсах – 5,3 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в декабре 2018 года составило 2 289 на прилет и вылет, что на 21,9% больше аналогичного периода 2017 г., из них международных рейсов – 1 890, внутренних – 399.Наиболее популярные международные направления в декабре 2018 года – Шарм-эль-Шейх (Египет), Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Анкара (Турция), Франкфурт-на Майне (Германия); внутренние – Одесса, Запорожье, Львов.За 2018 год Международный аэропорт «Киев» обслужил 2 млн 812 тыс. 300 пассажиров, что на 51,9% больше, чем в 2017 году. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 2 727,5 тыс., на внутренних рейсах – 84,8 тыс. пассажиров.Количество рейсов в январе-декабре 2018 года составила 30 248 на прилет и вылет, что на 30,1% больше аналогичного периода 2017, из них международных рейсов – 25 423, внутренних – 4 825.Наиболее популярные международные направления в 2018 году - Минск (Беларусь), Шарм-эль-Шейх (Египет), Варшава (Польша), Анкара (Турция), Дубай (ОАЭ), Анталия (Турция), Рим (Италия); внутренние - Одесса, Запорожье, Львов.