В октябре 2020 года аэропорт "Киев" обслужил на 79,5% меньше в октябре 2019 года

16 ноября 2020, 12:15

За октябрь 2020 года Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского обслужил 46,1 тыс. пассажиров, что на 79,5% меньше, чем в октябре 2019.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 44,2 тыс., на внутренних рейсах – 1,9 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в октябре 2020 года составило 1 151 на прилет и вылет, что на 49,3% меньше аналогичного периода 2019 г., из них международных рейсов – 930, внутренних – 221.Наиболее популярные международные направления в октябре 2020 года – Варшава (Польша), Дортмунд (Германия), Биллунн (Дания) Даламан (Турция), Лондон (Великобритания), Познань (Польша), Вильнюс (Литва); внутренние – Запорожье, Днепр, Одесса.За январь-октябрь 2020 года Международный аэропорт "Киев" обслужил 646,6 тыс. пассажиров, что на 71,1% меньше, чем в январе-октябре 2019 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 633,7 тыс., на внутренних рейсах – 12,9 тыс. пассажиров.Количество рейсов в январе-октябре 2020 года составила 10 951 на прилет и вылет, что на 53,5% меньше аналогичного периода 2019, из них международных рейсов – 8 750, внутренних – 2 201.Наиболее популярные международные направления с начала 2020 года - Варшава (Польша), Минск (Белоруссия), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Лондон (Великобритания), Мемминген (Германия), Дортмунд (Германия); внутренние – Запорожье, Днепр, Одесса.