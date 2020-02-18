Статистика Международного аэропорта "Киев". Январь 2020

18 февраля 2020, 10:45

За январь 2020 года Международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского обслужил 178,8 тыс. пассажиров, что на 20,4% меньше, чем в январе 2019.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 176,9 тыс., на внутренних рейсах – 1,9 тыс. пассажиров.



Количество рейсов в январе 2020 года составило 1 838 на прилет и вылет, что на 19,5% меньше аналогичного периода 2019 г., из них международных рейсов – 1 629, внутренних – 209.



Наиболее популярные международные направления в январе 2020 года – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Мемминген (Германия), Франкфурт-на-Майне (Германия), Будапешт (Венгрия); внутренние Запорожье.