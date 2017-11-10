В октябре аэропорт "Киев" (Жуляны) обслужил 174,3 тыс. пассажиров

10 ноября 2017, 11:15

За октябрь 2017 года Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) обслужил 174,3 тыс. пассажиров, что на 72,4% больше, чем в октябре 2016 г.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 165,8 тыс., на внутренних рейсах - 8,5 тыс. пассажиров.



Количество рейсов в октябре 2017 года составило 2 144 на прилет и вылет, что на 28,3% больше аналогичного периода 2016 г., из них международных рейсов – 1 786, внутренних – 358.



Наиболее популярные международные направления в октябре 2017 года - Минск (Белоруссия), Дубай (ОАЭ), Будапешт (Венгрия), Анкара (Турция), Варшава (Польша); внутренние – Одесса, Запорожье, Львов.



За январь-октябрь 2017 Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) обслужил 1 550 700 пассажиров, что на 67,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 1 480 600, на внутренних рейсах – 70 100.



Количество рейсов за январь-октябрь 2017 года составила 19 493 на прилет и вылет, что на 29,2% больше аналогичного периода 2016 года. Из них международных рейсов – 16 033, внутренних – 3 460 рейса.



Наиболее популярные международные направления в январь-октябре 2017 года - Минск (Белоруссия), Дубай (ОАЭ), Будапешт (Венгрия), Анталья (Турция), Анкара (Турция), Шарм-эш-Шейх (Египет), Рим (Италия); внутренние – Одесса, Запорожье, Львов.



