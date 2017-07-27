Аэропорт "Киев" увеличил пассажиропоток на 67,6% за первое полугодие 2017

27 июля 2017, 10:15

За январь-июнь 2017 Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) обслужил 689 377 пассажиров, что на 67,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах - 653 640 (увеличение на 64,3%), на внутренних рейсах - 35 737 (увеличение на 168,3%).Количество рейсов за январь-июнь 2017 составила 9 719 на прилет и вылет, что на 30,8% больше аналогичного периода 2016 года. Из них международных рейсов – 7 844, внутренних – 1 875.Увеличении пассажиропотока происходят за счет прихода новых авиакомпаний, открытия новых направлений и увеличению частоты рейсов. Введение безвизового режима также положительно влияет на общие показатели, но о них можно будет говорить в конце года. Уже сейчас проанализировав показатели по европейским направлениям рейсов из аэропорта «Киев» (Венгрия, Италия, Польша, Испания, Германия, Словакия) за один месяц безвизового режима, можно наблюдать увеличение пассажиропотока в среднем на 21%.