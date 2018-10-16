Статистика Международного аэропорта "Киев", сентябрь 2018

16 октября 2018, 13:45

За сентябрь 2018 года Международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского обслужил 307,5 тыс. пассажиров, что на 30,6% больше, чем в сентябре 2017 г.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 299,5 тыс., на внутренних рейсах – 8,0 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в сентябре 2018 года составило 3 090 на прилет и вылет, что на 14,4% больше аналогичного периода 2017 г., из них международных рейсов – 2 603, внутренних – 487.Наиболее популярные международные направления в сентябре 2018 года – Шарм-эль-Шейх (Египет), Варшава (Польша), Минск (Беларусь), Анкара (Турция), Анталия (Турция), Берлин (Германия), Франкфурт-на Майне (Германия); внутренние – Одесса, Запорожье, Львов.За январь-сентябрь 2018 года Международный аэропорт «Киев» обслужил 2 млн 165 тыс. 200 пассажиров, что на 57,3% больше, чем в январе-сентябре 2017 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 2 099,6 тыс., на внутренних рейсах – 65,6 тыс. пассажиров.Количество рейсов в январе-сентябре 2018 года составила 23 182 на прилет и вылет, что на 33,6% больше аналогичного периода 2017, из них международных рейсов – 19 610, внутренних – 3 572.Наиболее популярные международные направления с начала 2018 года - Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Анталия (Турция), Анкара (Турция), Дубай (ОАЭ), Шарм-эль-Шейх (Египет), Рим (Италия); внутренние - Одесса, Запорожье, Львов.