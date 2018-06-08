11 000 пассажиров за один день - новый рекорд для столичного аэропорта Киев

8 июня 2018, 14:15

11 000 пассажиров за один день - новый рекорд для столичного аэропорта!



Время подвести итоги в спокойной обстановке - сколько пассажиров и самолетов посетили аэропорта «Киев» в период проведения Champions League FINAL 2018.

Во время проведения финала Лиги чемпионов UEFA в Киеве с 25 по 26 мая в аэропорту «Киев» было обслужено 412 рейсов бизнес-авиации, 148 регулярных и 56 чартерных рейсов.Всего за три дня было обслужено 29 000 пассажиров.Но 26 мая 2018 для Международного аэропорта «Киев» им. Игоря Сикорского стал днем ​​нового рекорда - впервые за всю историю аэропорт принял почти 11 000 пассажиров!Также в аэропорту «Киев» приземлился самолет Boeing 737-406 с футболистами FC Liverpool, которые сыграли в финальном матче Лиги чемпионов против FC Real Madrid.