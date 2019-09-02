Аэропорт "Киев" закроется в сентябре на 10 дней

2 сентября 2019, 9:45

Международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского закрывается на 10 дней с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября 2019 в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы.

В связи с закрытием столичного аэропорта рейсы авиакомпаний, которые обычно вылетали из аэропорта «Киев», будут обслуживаться в Международном аэропорту "Борисполь". Рейсы будут распределены между терминалами D и F аэропорта «Борисполь».Из терминала D будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич, Belavia и LOT.В терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines.Аэропорт «Киев» будет открыт в 9:00 12 сентября, все рейсы будут выполняться по расписанию на этот день.