Международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского - лучший аэропорт года в Украине

28 сентября 2018, 13:15

С 26 по 28 сентября в новом терминале Международного аэропорта «Одесса» проходит V Международная авиационная конференция и выставка «Аэроконгресс-2018».

Ну, а нам особенно отрадно, что Ассоциацией аэропортов Украины, принято решение отметить Международный аэропорт «Киев» им. И. Сикорского как лучший аэропорт года в Украине в номинации «Более 300 000 обслуженных пассажиров в год».В конференции и выставке принимают участие более двухсот представителей аэропортов, авиакомпаний и туроператоров, а также поставщики аэропортового оборудования из Украины, стран СНГ и Европы.«Аэроконгресс» является уникальным специализированным мероприятием для представителей авиационной индустрии. Как правило, здесь выступают ведущие специалисты в отрасли, рассказывающие о главных инновациях в авиационном бизнесе. В рамках конференции проводятся бизнес-встречи и круглые столы, где участники обсуждают важные вопросы развития отрасли.К слову, аэропорт Одессы со старта презентовал журналистам свой новый логотип.Также все желающие могут посетить и специализированную выставку спецоборудования и новых технологий.Аэроконгресс – это крупнейшая авиационная конференция, которая проводится в Украине ежегодно с 2013 года.