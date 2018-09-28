28 сентября 2018, 13:15

Международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского - лучший аэропорт года в Украине

С 26 по 28 сентября в новом терминале Международного аэропорта «Одесса» проходит  V Международная авиационная конференция и выставка «Аэроконгресс-2018».

Ну, а нам особенно отрадно, что  Ассоциацией аэропортов Украины, принято решение отметить  Международный аэропорт «Киев» им. И. Сикорского  как лучший аэропорт года в Украине в номинации «Более 300 000 обслуженных пассажиров в год».

В конференции и выставке принимают участие более двухсот представителей аэропортов, авиакомпаний и туроператоров, а также поставщики аэропортового оборудования из Украины, стран СНГ и Европы.

«Аэроконгресс» является уникальным специализированным мероприятием для представителей авиационной индустрии. Как правило, здесь выступают ведущие специалисты в отрасли, рассказывающие о главных инновациях в авиационном бизнесе. В рамках конференции проводятся  бизнес-встречи и круглые столы, где участники обсуждают важные вопросы развития отрасли.

К слову, аэропорт Одессы со старта презентовал журналистам свой новый логотип. 

Также все желающие могут посетить и специализированную выставку спецоборудования и новых технологий.

Аэроконгресс – это крупнейшая авиационная конференция, которая проводится в Украине ежегодно с 2013 года.
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