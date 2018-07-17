"Мастер-Авиа" относительно расследования НАБУ по Международному аэропорту "Киев"

17 июля 2018, 10:15

14 июня 2018 года административные здания и терминалы Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского были заблокированы сотрудниками НАБУ, вооруженными автоматическим оружием.

С 10:00 14 июня до 5:00 15 июня, на протяжении 19 часов руководство КП МА "Киев" и компании "Мастер-Авиа", в том числе начальники отделов и ключевые сотрудники, удерживались в своих кабинетах без средств связи и возможности координировать работу аэропорта. Таким образом была заблокирована работа как коммунального предприятия, так и частной компании "Мастер-Авиа", занимающейся развитием и обслуживанием аэропорта.



Последствием действий НАБУ стала невозможность предотвратить аварию, произошедшую с самолетом авиакомпании BRAVO, который выполнял рейс Анталия-Киев. При посадке во время сильной грозы самолет с 169 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Ситуация усложнялась повышенной угрозой взрыва: на борту самолета находилось 4 тонны авиационного топлива, существовала угроза жизни и здоровью пассажиров. В это время руководство аэропорта, по сути находящееся в заложниках у силовиков, не имело возможности предпринять соответствующие погодной ситуации меры. Только благодаря слаженной работе спасательных служб аэропорта ситуацию удалось удержать под контролем и в результате инцидента никто не пострадал. Подобное происшествие случилось впервые за 94 года деятельности аэропорта.



Ранее руководство аэропорта не выносило детали ситуации в публичную плоскость ввиду расследования авиационного происшествия специальной комиссией. Однако поскольку остается вероятность повторения обысков и других следственных мер, команда аэропорта "Киев" считает своим долгом предупредить, что в случае повторной блокировки работы объекта силовыми структурами, в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей, обслуживание рейсов будет приостановлено. Приоритетом для предприятия останется безопасность пассажиров.



В настоящее время на балансе КП МА "Киев" находится аэродром и взлетная полоса. Компания "Мастер-Авиа" владеет терминалами и перроном. Для применения силы не было причин – деятельность предприятия открыта и прозрачна, менеджмент всегда готов к конструктивному взаимодействию с контролирующими структурами и проведению предусмотренных законом процедур. Однако вместо того, чтобы запросить необходимую документацию, сотрудники Бюро выбрали другой путь – захват зданий, удержание руководства и персонала без оперативной связи, обыски как в аэропорту, так и в квартирах у руководства, изъятие документов и вещей, в том числе и личных, блокирование деятельности и связи на режимном объекте. Подобные действия со стороны государственных органов негативно влияют на безопасность работы аэропорта и инвестиционную привлекательность Украины.



Международный аэропорт "Киев" работает в строгом соответствии с международным и украинским законодательством и на данный момент является одним из крупнейших плательщиков налогов среди коммунальных предприятий столицы. Компания "Мастер-Авиа" инвестировала более 50 миллионов долларов в создание новой инфраструктуры аэропорта и до настоящего времени направляет все имеющиеся ресурсы на погашение кредита и развитие единственного международного аэропорта, находящегося непосредственно в Киеве.