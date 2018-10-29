WizzAir открывает новый рейс из аэропорта "Киев" в Вену

Обратный рейс из Вены приземлится в аэропорту Киева 29 октября в 13:35. Новый рейс в аэропорту традиционно встретим водным салютом и пригласим споттеров.
Ежедневный прямой рейс Вена-Киев-Вена будет осуществляться авиалайнерами типа Airbus A320.
Авиакомпания WizzAir начала выполнять перелеты из Международного аэропорта «Киев» им. Игоря Сикорского в 2008г. И с тех пор постоянно увеличивает количество направлений и частоту рейсов. Благодаря лоукост авиакомпании украинцы получают уникальные и доступные возможности для путешествий.