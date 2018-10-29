WizzAir открывает новый рейс из аэропорта "Киев" в Вену

29 октября 2018, 10:45

WizzAir открывает новый рейс из Киева в Вену. Первый рейс из аэропорта «Киев» уже совсем скоро - в воскресенье 28 октября в 9:00 утра!

Обратный рейс из Вены приземлится в аэропорту Киева 29 октября в 13:35. Новый рейс в аэропорту традиционно встретим водным салютом и пригласим споттеров.Ежедневный прямой рейс Вена-Киев-Вена будет осуществляться авиалайнерами типа Airbus A320.Авиакомпания WizzAir начала выполнять перелеты из Международного аэропорта «Киев» им. Игоря Сикорского в 2008г. И с тех пор постоянно увеличивает количество направлений и частоту рейсов. Благодаря лоукост авиакомпании украинцы получают уникальные и доступные возможности для путешествий.