С 16 июня 2020 года возобновляются рейсы из Международного аэропорта "Киев"

9 июня 2020, 10:15

Накануне министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что с 15 июня возобновляется международное и внутреннее авиасообщение.

По словам министра: «Мы открываем направления при двух условиях. Первое, если страны открываются в отношении нас. Второе — эпидемиологическая ситуация».

О своей готовности возобновить международные рейсы с 16 июня из аэропорта «Киев» сообщили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir, рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания Мотор Сич.Направления по которым возобновится авиасообщение уже 16 июня - Belavia Минск, LOT -Варшава, WizzAir - Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданьск (Польша).