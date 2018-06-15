Bravo Airways открывает новые рейсы в Люблин из аэропорта "Киев"

15 июня 2018, 9:15

15 июня украинская авиакомпания Bravo Airways открывает новые регулярный рейс в Люблин (Польша) из Международного аэропорта "Киев".



Рейсы будут выполнятся 3 раза в неделю. Время в полете 1,5 часа. Стоимость авиабилета стартует от 1300 гривен. Тариф включает перевозку ручной клади и 23 килограмма багажа.

Польский город Люблин можно обойти за уикенд без толп и шума, наслаждаясь спокойствием, историческими местами, красивыми видами. Из Люблина есть рейсы автобусных лоукостеров, а это означает, что внутри Польши можно путешествовать по цене от одного евро. Обязательно попробуйте национальную польскую еду, например, коронное блюдо Люблина - национальный польский суп "цебуляж".Помимо регулярных перелетов, в летний период авиакомпания Bravo Airways выполняет обширную программу чартерных рейсов по направлениям: Анталия, Даламан, Бодрум, Тиват, Бургас, Тирана, Подгорица, Аликанте, Ларнака, Ираклион, Тунис, Джерба, Монастир, Араксас, Шарм-эль-Шейх и Инфида. Полеты по этим направлениям выполняются из Киева, Харькова, Одессы, Львова, Херсона, Кривого Рога, Винницы, Черновцов и Ровно.