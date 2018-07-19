Qatar Airways восстановит частоту полетов в Киев до 14 раз в неделю

19 июля 2018, 14:15

Qatar Airways с 29 октября 2018года возобновит прежнюю частоту полетов 14 рейсов в неделю на линии Доха-Киев, с которой полеты выполнялись с декабря 2017 года по март 2018 года.

Таким образом, в зимнем сезоне навигации 2018/2019 авиаперевозчик снова будет летать в аэропорт Борисполь по два раза в день, осуществляя дневные рейсы QR295/296 и вечерние рейсы QR297/298, что позволит сделать более удобной пересадку в Дохе.

Qatar Airways начала выполнять рейсы Доха-Киев в августе 2017 года. Первоначально полеты выполнялись ежедневно, а с 14 декабря 2017 года частота полетов была увеличена с 7 до 14 в неделю. С вступлением 25 марта в силу летнего расписания полетов рейсы Киев-Доха начали выполняться с первоначальной частотой 7 рейсов в неделю.

