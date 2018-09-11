"Австрийские авиалинии" будут летать в Украину еще чаще

11 сентября 2018, 11:15

Авиакомпания "Австрийские авиалинии" увеличивают количество рейсов в Украину - с конца октября еженедельно в Киев, Днепр, Львов и Одессу будет осуществляться почти 30 рейсов.

"Во время следующего зимнего расписания полетов в Киев будет осуществляться до 16 рейсов. Это на 5 сообщений больше, чем в предыдущем зимнем расписании полетов. В общем "Австрийские авиалинии" с конца октября 2018 года предлагают до 30 еженедельных рейсов в места назначений в Украине", - говорится в сообщении авиакомпании.

Оnмечается, что страны Восточной Европы остаются важным рынком для авиакомпании. Так, авиакомпания также увеличивают количество еженедельных рейсов в польские Варшаву и Краков, румынские Бухарест, Яссы и Сибиу, а также в болгарские Софию и Варну. Всего во время зимнего расписания полетов 2018-2019 "Австрийские авиалинии" вводят до 40 дополнительных рейсов на европейском направлении.