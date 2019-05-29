Какова судьба регулярных рейсов Ужгород – Киев?

29 мая 2019, 10:15

Компания Мотор Сич отменяет рейс Ужгород – Львов, но запустит прямое авиасообщение Ужгород – Киев, первый рейс запланирован на 3 июня 2019 года.

Мотор Сич с 15 марта 2019 года начала выполнять рейсы Львов – Ужгород, а также предоставляла возможность пассажирам из Киева лететь в Ужгород с пересадкой во Львове. С середины мая авиакомпания «Мотор Сич» прекратила выполнение рейсов Львов – Ужгород.Регулярные рейсы Ужгород – Киев появились еще в 2013 году. Компания возобновила рейсы со стыковкой во Львове в 2016 году, однако в том же году аэропорт Ужгорода перестал принимать регулярные рейсы. Возобновлены рейсы Ужгород – Киев будут выполнять трижды в неделю, по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Ужгорода в 07:00, прибытие в Киев (им. И. Сикорского) в 09:00. Вылет из Киева в 18:30, прибытие в Ужгород в 20:30. Рейсы будут выполняться на самолете “Яковлев Як-40”. Стоимость билетов в одну сторону от 2502 грн. и 5100 грн. в оба.Ранее сообщалось, что аэропорт Ужгород 15 марта 2019 года возобновил прием регулярных рейсов. Первый рейс было принято из Киева.