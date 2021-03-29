Авиакомпания Lufthansa увеличит количество рейсов в Украину

29 марта 2021, 11:45

Авиакомпании, входящие в состав Lufthansa Group, в период летнего расписания 2021 года существенно увеличат частоту рейсов из/в Украину, при этом будут возобновлены полеты в аэропорты Львов и Одесса.

Перевозчик отмечает, что растущий спрос позволяет существенно увеличить количество регулярных рейсов, начиная с 28 марта.

С 15 марта, Lufthansa возобновила сообщение из Киева в Мюнхен. Следующее восстановление маршрутов планирует Austrian Airlines – Львов-Вена с 22 марта и Одесса-Вена с 29 марта. А уже 30 апреля Lufthansa впервые откроет маршрут из Львова во Франкфурт, соединив западную часть страны со своим крупнейшим аэропортом-хабом.

Согласно предоставленному расписанию, в июне еженедельное количество рейсов авиакомпаний Lufthansa Group из Украины будет достигать 55.

Речь идет о таких направлениях:

Lufthansa – Киев-Франкфурт увеличение частоты с 9 до 14 рейсов в неделю с 28 марта; Lufthansa – Киев-Мюнхен восстановления маршрута с 15 марта, до 5 рейсов в неделю и с июня – до 12 рейсов; SWISS – Киев-Цюрих увеличение частоты до 3 рейсов в неделю с 15 марта и 6 рейсов с июня; Austrian Airlines – Киев-Вена 4 рейса в неделю с последующим увеличением частоты до 7 раз в неделю; Austrian Airlines – Одесса-Вена восстановление маршрута с 29 марта, до 4 рейсов в неделю и с мая – до 5 рейсов; Austrian Airlines – Львов-Вена восстановление маршрута с 22 марта, до 3 рейсов в неделю и с мая – до 5 рейсов; Lufthansa – Львов-Франкфурт открытие маршрута с 30 апреля, до 4 рейсов в неделю и с июня – до 6 рейсов, заменяя маршрут Львов-Мюнхен.