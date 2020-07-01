Ryanair возобновляет международные полеты из аэропорта в Риге

1 июля 2020, 10:45

Регулярные международные авиаперелеты в и из международного аэропорта «Рига» возобновила ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair.

Представитель аэропорта Лаура Кулакова известила, что первый рейс из Риги Ryanair совершила в Вену, но в ближайшее время авиакомпания планирует начать полеты и в другие пункты назначения — Лондон, Берлин, Дублин, Милан, Брюссель, Манчестер, Эдинбург, Ист-Мидлендс и Пафос.Для Латвии, сотни тысяч уроженцев которой занимаются гастарбайтерством в странах Западной Европы, это крайне важная новость. Кулакова сообщила, что в общей сложности с этой недели из аэропорта «Рига» можно будет отправиться в более чем 30 пунктов назначения. Рейсы будут обеспечивать авиакомпании Ryanair, Wizz Air, airBaltic, Lufthansa и Finnair.