Владимир Омелян продолжает манипулировать Ryanair

21 ноября 2017, 12:45

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что в переговорах с ирландской авиакомпанией-лоукостером Ryanair по ее выходу на украинский рынок есть хороший прогресс, но этот вопрос снят с публичного обсуждения.

"…У нас просто сейчас снялся с публичного обсуждения вопрос Ryanair, но работа идет, прогресс хороший. И я верю в то, что они будут летать в Украину…", – подчеркнул министр.Омелян также отметил, что ожидает появления еще нескольких авиаперевозчиков в Украине в ближайший год. Ранее сообщалось, что Ryanair объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным. Рябикин в свою очередь парировал, что Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству.