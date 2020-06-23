Ryanair и Swiss снова возобновили работу

23 июня 2020, 10:15

В воскресенье, 21 июня, ирландский лоукостер Ryanair и швейцарская авиакомпания Swiss возобновили регулярные полеты в Киев после трехмесячного перерыва, связанного с введением карантина.

Авиакомпании выполнили рейсы в аэропорт "Борисполь". Ryanair перевез первых пассажиров из Барселоны, Swiss - из Цюриха. Ирландский лоу-кост в июне будет обслуживать три маршрута в Украину - из Барселоны, Мадрида и Берлина в Киев по два раза в неделю.

Также Ryanair рассчитывает начать полеты из городов Италии в Киев, Львов, Одессу и Харьков. Swiss будет летать между Киевом и Цюрихом один раз в неделю по воскресеньям. C июля авиакомпания планирует увеличить частоту до двух рейсов в неделю.