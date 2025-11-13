Ryanair повністю переходить на цифрові посадкові талони

13 ноября 2025, 9:45

З 12 листопада 2025 року ірландський лоукостер Ryanair відмовляється від паперових карток посадки — відтепер діятимуть лише цифрові талони у застосунку myRyanair.

Що змінюється

Паперові або завантажені PDF-картки більше не приймаються.

Для посадки потрібен смартфон із встановленим додатком.

Компанія пояснює крок як «швидше, розумніше та екологічніше рішення».



На що звернути увагу

Без смартфона чи з розрядженим телефоном виникнуть проблеми з посадкою.

Безкоштовно надрукувати талон можна лише після попередньої онлайн-реєстрації.

Експерти застерігають: нововведення може ускладнити подорожі для людей без цифрових навичок.



Поради пасажирам

Встановіть або оновіть застосунок myRyanair.

Зареєструйтесь онлайн і перевірте заряд телефону перед поїздкою.

Попередьте родичів чи знайомих, які не користуються смартфоном.



Підсумок:

З 12 листопада Ryanair переходить на 100% цифрові посадкові талони. Переконайтесь, що маєте додаток, інтернет і заряд — інакше можуть не допустити до рейсу.