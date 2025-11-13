ГлавнаяНовости
13 ноября 2025, 9:45

Ryanair повністю переходить на цифрові посадкові талони

З 12 листопада 2025 року ірландський лоукостер Ryanair відмовляється від паперових карток посадки — відтепер діятимуть лише цифрові талони у застосунку myRyanair.

Що змінюється

Паперові або завантажені PDF-картки більше не приймаються.
Для посадки потрібен смартфон із встановленим додатком.
Компанія пояснює крок як «швидше, розумніше та екологічніше рішення».

На що звернути увагу

Без смартфона чи з розрядженим телефоном виникнуть проблеми з посадкою.
Безкоштовно надрукувати талон можна лише після попередньої онлайн-реєстрації.
Експерти застерігають: нововведення може ускладнити подорожі для людей без цифрових навичок.

Поради пасажирам

Встановіть або оновіть застосунок myRyanair.
Зареєструйтесь онлайн і перевірте заряд телефону перед поїздкою.
Попередьте родичів чи знайомих, які не користуються смартфоном.

Підсумок:

З 12 листопада Ryanair переходить на 100% цифрові посадкові талони. Переконайтесь, що маєте додаток, інтернет і заряд — інакше можуть не допустити до рейсу.


Оцените новость:
  • 0 оценок