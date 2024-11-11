На Київщині впіймали хакера, що розробив програму для перехоплення талонів МВС

11 ноября 2024, 8:15

Чоловік створив програму, яка перехоплювала талони на послуги в сервісних центрах МВС, заробивши на схемі 40 тис. доларів США.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, чоловік винайшов спосіб отримати талон для отримання послуг в територіальних сервісних центрах МВС чи Експертній службі МВС.

Оскільки в один день генерується обмежена кількість талонів, то не всі можуть скористатися послугами в бажаний день.



Підозрюваний власноруч створив програму, яка для його клієнтів перехоплювала вільні талони, щойно вони з’являлися в системі. Ця програма дозволяла чоловіку автоматично отримати талони електронної черги “е-запис” одночасно для декількох людей.



Правоохоронці провели обшук за місцем проживання підозрюваного, виявили комп’ютерну техніку, на якій в момент обшуку працювала програма із перехоплення талонів, списки замовників послуг із 1500 прізвищ. Орієнтовно за 3 місяці чоловік заробив понад 40 тис. доларів США.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід. Встановлюються особи, які допомагали йому у пошуку клієнтів та реалізації талонів електронної черги.