В Україні зросте вартість державної реєстрації транспортних засобів, — МВС

14 августа 2023, 13:15

Але через те, що у багатьох сервісних центрах МВС досі наявні бланки з попередньої партії із поліграфічного підприємства, в них послуга надаватиметься за попереднім тарифом до вичерпання запасів старих бланків.



Також тепер за кордоном можна обміняти електронне посвідчення водія. Таку послугу можна отримати у центрах державного підприємства “Документ”. Обміняти посвідчення можна, коли воно протерміновується, якщо водій змінює прізвище, ім’я або пластиковий бланк затерся.