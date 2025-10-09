Українські водії зможуть керувати номерами на авто через "Дію"

9 октября 2025, 13:15

Сьогодні уряд дав "зелене світло" на запуск нових водійських послуг у "Дії. "Українці керуватимуть своїми номерними знаками онлайн, без відвідування Сервісних центрів МВС.

Послуга дасть змогу через "Дію "залишити свої номерні знаки після перереєстрації транспорту чи заміни техпаспорта, а потім закріпити їх за новим.



Раніше треба було їхати до Сервісного центру МВС, щоб залишити номерний знак на зберігання. Скоро все відбуватиметься онлайн, а номер залишатиметься у вас удома та зберігатиметься в "цифрі".



Що ще стане доступним для водіїв у "Дії":



Перегляд збережених номерних знаків, заміна їх способу зберігання та продовження терміну;

Бронювання номерів і вибір потрібної комбінації зі свого "запасу" для нового авто.