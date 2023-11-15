Уряд прийняв зміни щодо вартості платних номерних знаків — МВС

15 ноября 2023, 10:15

Номерні знаки на визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів – 2000 грн.

Зміни окремих платних знаків:▪️0001, 0007 та 7777 – 80 000 грн.▪️Одинакові цифри (окрім 6666 та 7777) – 50 000 грн.▪️Комбінації від 0002 до 0005, 0008, 0009 – 50 000 грн.▪️Послідовні пари однакових цифр – 15 000 грн.▪️Послідовні цифри 0123 та 1234 – 15 000 грн.▪️Починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові – 10 000 грн.Зменшена вартість знаків із цифрою «6», номерів:▪️0006 та 6666 – 10 000 грн.▪️Із двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 – 4000 грн.▪️Три цифри з яких 6 (підряд) – 4000 грн.Вартість вказана без ПДВ, стосується автомобілів та автобусів.