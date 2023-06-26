26 июня 2023, 10:45

Австралія надасть Україні новий пакет допомоги на $73,5 млн, - пише Reuters

До нього увійдуть, 70 одиниць техніки, зокрема, 28 броньованих машин M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок, 14 причепів та артилерійські боєприпаси калібру 105 мм.


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