Австралія надасть Україні новий пакет допомоги на $73,5 млн, - пише Reuters

26 июня 2023, 10:45

До нього увійдуть, 70 одиниць техніки, зокрема, 28 броньованих машин M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок, 14 причепів та артилерійські боєприпаси калібру 105 мм.