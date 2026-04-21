Польща збільшить виробництво військових вантажівок Jelcz до 2000 одиниць на рік

21 апреля 2026, 10:45

Польський виробник Jelcz планує масштабно розширити потужності, побудувавши новий завод у Мілошицях.

Нове підприємство площею 100 тисяч квадратних метрів дозволить компанії вийти на показник у 1600 автомобілів щорічно, тоді як зараз виробництво складає лише 400–600 одиниць. Таким чином, сумарна потужність виробника досягне 2000 вантажівок на рік.

Ці автомобілі є ключовими для польської армії: на шасі Jelcz базуються зенітно-ракетні комплекси Patriot, реактивні системи K239 Chunmoo, HIMARS та інша важлива техніка. На новому заводі планують випускати вантажівки третього покоління, які наразі проходять фінальні випробування. Розширення виробництва є стратегічним кроком для посилення обороноздатності Польщі та забезпечення власного війська сучасною логістичною платформою.