26 сентября 2025, 10:15

Європа запускає власне виробництво ракет Patriot

Виробник MBDA планує розширити випуск ракет Patriot на новому заводі в Німеччині. Компанія також готова виготовляти пускові установки для цього комплексу.


