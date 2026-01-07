LG представлять на CES 2026 розширену лінійку аудіосистем xboom

7 января 2026, 12:15

LG Electronics (LG) та всесвітньовідомий артист і технологічний підприємець will.i.am представлять на CES 2026 розширену лінійку аудіосистем xboom, що продовжує успіх моделей 2025 року, таких як Stage 301, а також оригінальних Bounce і Grab. Нова серія поєднує акустику, створену за мотивами сценічних систем для вечірок, та формат захищених пристроїв для активного відпочинку на вулиці. Ця колекція поєднує потужне звучання з персоналізацією на основі ШІ та гнучким дизайном. Новий етап співпраці зосереджений на більш інтелектуальній взаємодії, збільшеній автономності та дизайні, що природно вписується у будь-який стиль життя, перетворюючи звук на більш пов’язаний, динамічний і особистий досвід.



Акустика xboom by will.i.am створює впізнаваний фірмовий звук: збалансоване подання з насиченим басом, який наповнює простір, але не перевантажує слух — комфортне, виразне й об’ємне звучання в будь-якому жанрі. FYI.RAiDiO тепер глибоко інтегрований у систему, відкриваючи доступ до десяти AI-помічників та діджеїв, з якими можна взаємодіяти в режимі живого діалогу. За допомогою окремої кнопки «MY Button» або застосунку FYI.RAiDiO слухач отримує індивідуальні рекомендації в реальному часі: контент і добірки адаптуються до локації, ситуації та настрою, створюючи відчуття персонального аудіопростору тут і зараз.

Розширена лінійка xboom by will.i.am представляє нові колонки Stage 501, Blast, Mini та Rock, створені для різних сценаріїв прослуховування й стилів життя, з інтелектуальними функціями на основі штучного інтелекту. AI Sound автоматично аналізує аудіоконтент і коригує налаштування еквалайзера, підкреслюючи мелодію, ритм або вокал, щоб забезпечити більш вишуканий і захопливий досвід прослуховування. Завдяки AI Lighting багатобарвні світлові панелі на колонках xboom рухаються в ритмі звуку, створюючи динамічний візуальний супровід, що підсилює атмосферу. Space Calibration Pro* аналізує звучання відповідно до оточення і адаптує аудіовихід, щоб колонки xboom забезпечували стабільний, насичений звук у приміщенні та на вулиці.



Полюбляєте вечори в караоке або співати з друзями? xboom Stage 501 робить це максимально простим завдяки AI Karaoke Master, створеному на основі глибокого навчання з більш ніж 10 000 пісень. Функція може прибирати або коригувати вокал майже в будь-якій композиції, а також змінювати тональність, дозволяючи співати соло, дуетом з артистом або залишити вокал на фоні, якщо користувач почувається невпевнено — і все це без спеціальних файлів чи підписок.



Вечірка не зупиняється: до 25 годин відтворення забезпечує змінний акумулятор на 99 Вт·год, тож музику можна продовжувати будь-де. При підключенні до мережі Stage 501 видає до 220 Вт потужності — 160 Вт від акумулятора — гарантуючи сміливе, простірозаповнююче звучання. П’ятигранний корпус успадковує концепцію клиноподібної форми Stage 301 з динамічним силуетом і різними варіантами встановлення — вертикально, горизонтально, під нахилом або на штативі. Подвійні вуфери, широкосмугові динаміки та твіттери Peerless створюють насичений, енергійний звук для будь-яких подій.



Плануєте день на пляжі, поїздку в кемпінг або вечірку у дворі? Blast створено для тривалих пригод: до 35 годин відтворення від акумулятора, ємністю 99 Вт·год, музика що завжди з тобою. У поєднанні з потужністю 220 Вт і трьома пасивними радіаторами, Blast формує масштабну звукову сцену, яка підтримує настрій, куди б ви не вирушили.



Захищена конструкція, посилені кути та тестування на відповідність військовим стандартам роблять колонку готовою до реального зовнішнього використання. Продумані деталі, як-от бічна ручка-шнур, суттєво полегшують перенесення — особливо в натовпі. Завдяки їй Blast зручно тримати вертикально, проходячи поміж людей або в жвавих просторах надворі, а гумова верхня ручка пропонує ще один варіант для швидкого транспортування.





xboom Mini



Колонка, що природно вписується у повсякденний ритм життя. До 10 годин відтворення від одного заряду роблять її зручною для кухні, тераси або прослуховування в дорозі. Попри компактні розміри, Mini забезпечує чистий і чітко окреслений звук із Sound Field Enhance, зберігаючи виразність навіть на відкритому повітрі.



Кубічний дизайн і Magic Strap спрощують розміщення, а захист за стандартом IP67 від води й пилу гарантує надійність у приміщенні та на вулиці. Вбудоване кріплення під штатив розширює можливості використання, а інтуїтивні тактильні елементи керування роблять зміну гучності та відтворення простою й зручною.





xboom Rock



Створена для активних пригод, Rock поєднує витривалість із «розумними» можливостями спільного прослуховування, підтримуючи музику де б ви не мандрували. До 10 годин відтворення та тестування за сімома військовими стандартами гарантують надійність у складних умовах. Оновлена версія колишньої моделі XG2 тепер пропонує покращену продуктивність із підвищеною потужністю до 6 Вт, забезпечуючи чіткіше й виразніше звучання на вулиці.



Об’ємне звучання Sound Field Enhance зберігає високу якість навіть на відкритому просторі. Завдяки LE Audio Auracast можна легко транслювати музику на кілька колонок одночасно — зручно для компаній і спільного прослуховування. Окрема «розумна» кнопка дає швидкий доступ до застосунку, роблячи Rock надійним супутником у походах, кемпінгу чи будь-яких пригодах надворі.



«Ми перетворюємо звук на живий досвід, який розвивається та навчається», — сказав will.i.am. «Завдяки FYI.RAiDiO та AI-помічникам колонки xboom by will.i.am показують новий підхід до прослуховування — через натхненний культурний зв’язок зі Штучним інтелектом. Ці можливості зближують людей і поєднують їх спільною пристрастю до музики й творчості».

«Співпраця з will.i.am продовжує формувати наше бачення інтелектуального та емоційно виразного звучання», — зазначив Лі Джон-сок, керівник аудіопідрозділу LG Media Entertainment Solution Company. «У 2026 році портативне аудіо залишатиметься важливим напрямом зростання для LG, поєднуючи високу продуктивність, інновації на основі Штучного інтелекту та дизайн, що відображає ключові цінності для користувачів».Останні аудіопродукти "xboom by will.i.am", які виходитимуть на глобальні ринки у 2026 році, будуть представлені на CES 2026 на стенді компанії №15004 (Las Vegas Convention Center) з 6 по 9 січня.